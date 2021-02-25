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Российская газета

В Кемеровской области прошли учения мотострелков

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Мотострелки успешно справились с вождением БМП-2 по сугробам на полигоне "Юрга".
Мотострелки успешно справились с вождением БМП-2 по сугробам на полигоне "Юрга".
Источник изображения: Татьяна Кравченко

В Кузбассе на Юргинском полигоне боевые машины пехоты колесили по сугробам.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, отработали элементы экстремального вождения на машинах БМП-2 по снежной целине.

Офицеры и водители-механики выполнили упражнения по вождению боевых машин на пересеченной местности с глубиной снежного покрова более метра и сугробами, достигающими трех метров в высоту!

На пятикилометровом маршруте были как естественные, так и искусственные препятствия. Например, мост с узкой колеей, проходы в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров, крутые подъемы и спуски. Во время маневрирования отрабатывались элементы движения на различных передачах, повороты, торможение, движение задним ходом. Вождение на БМП-2 выполнялось на максимально возможной скорости не только в светлое, но и в сумерках.

В учебных мероприятиях было задействовано более 500 военнослужащих и три десятка единиц военной техники.


Алексей Хадаев (Кемеровская область)

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