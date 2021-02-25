"Стальной охотник": экипажи Т-72Б3 и БМП-2 в ЗВО начали учиться по-новому

Источник изображения: Фото: Пресс-служба Западного военного округа

На полигоне "Погоново" (Воронежская область) экипажи танкового и мотострелковых полков Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа прошли отбор для обучения по новой программе боевой подготовки, названной "Стальной охотник". Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Для включения в один из 6 потоков курсантов, которые будут проходить обучение на базе окружного учебного центра ЗВО, более чем 600 военнослужащих выполнили заезды с отработкой контрольных стрельб в составе экипажей танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2.

Из победителей соревнований будут сформированы 6 экипажей для повышения уровня боевой подготовки с использованием перспективного опыта победителей Армейских международных игр "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск".

Инструкторский коллектив состоит из 8 участников и победителей состязаний международных этапов конкурсов, которые составили уникальную программу боевой подготовки.

В основе программы лежит опыт, полученный инструкторами в ходе соревнований с иностранными экипажами, а также современные показатели боевой подготовки по вождению, преодолению искусственных и естественных препятствий с использованием танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

Основное отличие новой программы боевой подготовки заключается в комплексной подготовке экипажей с первых дней обучения, в то время, как стандартная программа подразумевает раздельное обучение механиков-водителей наводчиков-операторов и командиров боевых машин с последующим слаживанием в составе экипажей, взводов, рот и батальонов.

В ходе отборочного этапа военнослужащие прошли усложнённый маршрут на специально подготовленном танкодроме, который включал в себя такие препятствия, как колейный мост, противотанковый ров, минно-взрывное заграждение.

Во время этапа стрельбы танкисты и мотострелки поражали появляющиеся мишени в виде расчетов РПГ, артиллерийских орудие, боевые машины в окопе. Удаление до мишени составляло от 600 до 1200 метров.