Закрытое небо: в России создается инновационная система воздушных боев

Россия радикально меняет правила воздушной войны. Для стратегических бомбардировщиков, перспективных истребителей и беспилотников уже разрабатывают новейшее гиперзвуковое оружие. А дроны и самолеты учат летать и выполнять боевые задачи совместно. Насколько новинки изменят характер военных действий и как это скажется на противостоянии с противником, разбирался обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Россия радикально меняет правила воздушной войны. Для стратегических бомбардировщиков, перспективных истребителей и беспилотников уже разрабатывают новейшее гиперзвуковое оружие. А дроны и самолеты учат летать и выполнять боевые задачи совместно. Насколько новинки изменят характер военных действий и как это скажется на противостоянии с противником, разбирался обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Улетная пара

Тяжелые беспилотные летательные аппараты (БЛА) С-70 «Охотник» смогут использовать всю современную номенклатуру авиационного вооружения, а также перспективные дальнобойные и гиперзвуковые ракеты, рассказали «Известиям» источники в ОПК и военном ведомстве. Работы по испытанию оружия уже ведутся.

Как ранее сообщали «Известия», сейчас рассматривается вопрос объединения в авиаполках истребителей Су-57 и «Охотников». Военные не скрывают целей их взаимодействия. Заявлено, что использование беспилотного напарника позволит расширить радиолокационное поле Су-57. С-70 также сможет давать целеуказание пилотируемой машине.

Очевидно, почему именно большой «Охотник», а не более компактный БЛА был выбран для роли напарника самолета. Только реактивный малозаметный беспилотник с установленным на нем истребительным двигателем сможет действовать в одном строю с боевой машиной пятого поколения, не сковывая и не демаскируя её.

Уже заявлено, что «Охотник» получит новые высокоточные бомбы весом 50–100 кг, созданные специально для БЛА. Но ими дело не ограничится. Внутренние отсеки дрона унифицированы по размерам с Су-57, что дает ему возможность применять гораздо более серьезные боеприпасы. Вполне возможно, что аппарат оснастят и гиперзвуковыми управляемыми ракетами, которые создают в рамках опытно-конструкторской работы «Гремлин». Нет принципиальных препятствий и для использования С-70 современных дальнобойных ракет «воздух-воздух».

— Пара из Су-57 и дрона с таким вооружением сможет успешно выполнять ударные задачи, для которых раньше требовались целые эскадрильи, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Не надо будет больше прорывать рубежи наземной ПВО противника и завесу его истребителей. По любой неподвижной цели можно нанести неотразимый удар несколькими гиперзвуковыми ракетами с расстояния в 1–1,5 тыс. км.

Беспилотное поколение

Может возникнуть вопрос, зачем при таком мощном и многофункциональном БЛА вообще нужен человек в кабине соседнего самолета? Ведь во всем мире уже задумываются о концепции следующего, шестого поколения истребителей. Согласно популярной точке зрения, они будут либо полностью беспилотными, либо опционально управляемыми. Компьютерные программы уже побеждают реальных летчиков в симулированных на тренажерах авиабоях.

Но пока пятое поколение лишь начинает массово поступать на вооружение и у нас, и за рубежом. Следующего, шестого, ждать еще десятилетия. И уже понятно, что состояние технологий искусственного интеллекта не позволяет и в обозримой перспективе не позволит заменить человека в самом главном — принятии решений, постановке задач и реакции на неожиданные изменения обстановки.

Российская ставка на ближайшую перспективу — превращение дрона не в автономного робота, а в комбинацию ищейки и верного оруженосца. Он должен помогать летчику находить цели, предупреждать о потенциальных угрозах и стать носителем дополнительного боезапаса.

Но даже на таком уровне взаимодействие пилотируемых и беспилотных аппаратов обеспечить будет непросто. Летчику одноместного Су-57 нельзя отвлекаться на прямое управление дроном. Поэтому предстоит научить БЛА самостоятельно выдерживать строй даже при маневрах, автоматически реагировать на угрозы, выбирать оптимальное направление атаки, которое укажет человек.

Не стоит ждать, что это произойдет в ближайшие годы. ВКС получили пока только первый из 76 заказанных Су-57. «Охотник» также существует в единственном экземпляре, не полностью соответствующем его финальному облику. Не исключено, что окончательно Минобороны сформирует обновлённый взгляд на их взаимодействие в следующем году. Уже известно, что планируется увеличить закупки такой техники в обновлённой государственной программе вооружений на 2024–2033 годы.

Длинная рука

Из официальных заявлений очевидно, что именно на дальнобойные высокоточные боеприпасы для авиации делается ставка руководством Вооруженных сил. И дело не ограничивается оперативно-тактической авиацией с еще новыми гиперзвуковыми ракетами с дальностью в 1–2 тыс. км.

— Всего 10 лет назад ситуация для российских ВКС была абсолютно иной и такая дальность выглядела фантастикой даже для стратегической авиации, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Знакомые всем штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М и истребители МиГ-29 и Су-27 были крайне ограничены в выборе управляемого оружия. Да и немногочисленные сохранившиеся в исправном состоянии его образцы имели дальность в лучшем случае десятки километров. У Дальней авиации (ДА) почти не было неядерных крылатых ракет.

Во время операции в Сирии наблюдался быстрый прогресс в количестве использованного высокоточного оружия (ВТО). Стратегические бомбардировщики применили там больше крылатых ракет Х-101 и Х-555, чем было израсходовано на всех учениях и испытаниях. Опыт показал, что даже в таком конфликте массовое и многочисленное ВТО необходимо, а уж современная война без него и вовсе немыслима, заключил эксперт.

В последние годы стало известно о разработке для Дальней авиации нескольких семейств новых ракет, как традиционных, так и гиперзвуковых. Ожидается, что их дальность даже в неядерном исполнении может достигать 4–5 тыс. км.

Такое оружие радикально нарастит возможности стратегических бомбардировщиков и превратит их в еще более мощный инструмент проекции силы. В зоне досягаемости ДА даже при вылете с баз в России окажется территория почти всей планеты. Одновременно ее численность и возможности планируется нарастить за счет модернизации имеющихся самолетов, возобновления производства Ту-160 и начала выпуска перспективного авиационного комплекса Дальней авиации.