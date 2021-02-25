В России начали изготовление биоспутника "Бион-М", на котором в космос полетят мыши

Он является одним из серии отечественных космических аппаратов для биологических исследований

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) приступил к изготовлению аппарата "Бион-М" номер 2, на котором в космос будут запущены мыши. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В производственных подразделениях предприятия начато изготовление корпусов космического аппарата, а именно спускаемого аппарата, приборного и агрегатного отсеков, створок солнечных батарей", - отметили в РКЦ.

Также ведется закупка элементной базы для комплектования космического аппарата (КА), добавили в пресс-службе. Уже заключены все контракты на проведение опытно-конструкторских работ, на завершающей стадии находится заключение контрактов на изготовление и поставку бортовой аппаратуры.

"В настоящее время специалисты АО "РКЦ "Прогресс" <...> завершают разработку конструкторской документации и документации на проведение испытаний составных частей КА и космического аппарата "Бион-М" номер 2 в целом", - уточнили на предприятии.

Проработка следующего "Биона-М" не ведется, так как не определена научная программа и комплектование спутника бортовой и научной аппаратурой. В то же время предприятие рассматривает вариант проектирования космического аппарата "Бион-М" с возможностью его функционирования на высокоэллиптической орбите (17 000-20 000 км). В октябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах в 2024 году запустить на орбиту высотой до 20 тыс. км новый биологический спутник "Ковчег".

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Основным объектом исследований в рамках проектов "Бион-М" являются мыши. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться мухи, растения и микроорганизмы. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту был выведен первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.