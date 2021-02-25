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ТАСС

Летчик-испытатель сравнил Су-57 с современным смартфоном

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Многоцелевой истребитель Су-57
Многоцелевой истребитель Су-57.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Владимир Волоцков рассказал, что Су-57, в отличие от самолетов предыдущего поколения, оказывает больше помощи летчику и "гораздо больше прощает ошибок в пилотировании"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сравнение истребителя пятого поколения Су-57 с самолетом предыдущего поколения похоже на сравнение современного смартфона с кнопочным телефоном. Об этом сообщил летчик-испытатель 1-го класса Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени В. П. Чкалова Владимир Волоцков.

"Если сравнивать с самолетами предыдущего поколения, то по сравнению с самолетом Су-57 - это как если сравнивать кнопочный телефон и смартфон современный", - отметил летчик в эфире "Первого канала".

По словам Волоцкова, Су-57, в отличие от самолетов предыдущего поколения, намного умнее, оказывает больше помощи летчику и "гораздо больше прощает ошибок в пилотировании".

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

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