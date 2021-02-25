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ВВС США захотели истребитель поколения 4,5 для «удара» по России

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Источник изображения: Фото: Azerbaijani Defense Ministry / Getty Images

Военно-воздушны силы (ВВС) США хотят получить истребитель поколения 4,5, который бы заменил самолет четвертого поколения F-16 Fighting Falcon и был способен «ударять» по России и Китаю, пишет Popular Mechanics.

Американский журнал сообщает, что вопрос о целесообразности создания подобного истребителя должен быть решен к 2023 году. Popular Mechanics отмечает, что причиной подобной дискуссии в Пентагоне стала высокая стоимость программы истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, который изначально должен был заменить F-16 Fighting Falcon.

Издание отмечает, что, учитывая «рост Вооруженных сил Китая и возрождение России», новый самолет должен быть способен преодолевать большие расстояния. «Истребителю ВВС, базирующемуся в Италии, возможно, придется пролететь более 1000 миль, чтобы поразить цели в европейской части России», — пишет журнал.

Согласно Popular Mechanics, под истребителем поколения 4,5 может пониматься самолет, обладающий всеми возможностями истребителя пятого поколения, кроме малозаметности.

В августе 2020 года аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».


Иван Потапов

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Страны
Италия
Китай
Россия
США
Продукция
F-16
F-35
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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