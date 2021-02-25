Киев вышел из договоров СНГ о воздушном пространстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из международных договоров о воздушном пространстве, заключенных в рамках СНГ.

Об этом сообщает его пресс-служба.

В частности, речь идет о соглашении о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанном в Минске 25 декабря 1991 года Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной.

«Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения совета», — заявили в пресс-службе.

Также Украина вышла из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте. Подписанты договорились предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не оказывать действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования.