Кадыров сообщил, что компании ОПК ряда стран заинтересовались сотрудничеством с Чечней

По словам главы региона, представители этих компаний планируют приехать в республику для обмена опытом и испытания вооружений

ГРОЗНЫЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Компании из нескольких стран, принимающие участие в оборонно-промышленной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ), выразили готовность посетить Чеченскую Республику для обмена опытом и испытания вооружений. Об этом по итогам посещения выставки во вторник сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей официальной странице во "ВКонтакте".

"Визит на IDEX-2021 был очень продуктивным. У меня состоялся ряд встреч и переговоров. В ходе обсуждения достигнуты договоренности с представителями компаний из нескольких стран, которые приедут в Чеченскую Республику для обмена опытом и испытания вооружений", - написал Кадыров в социальной сети.

По словам Кадырова, особый интерес на выставке вызвала экспозиция России. "Она включает широкий ассортимент вооружений и военной техники. Некоторые образцы впервые были представлены широкой публике, среди них новейший танк Т-14 "Армата". Я испытал большую гордость за отечественный ВПК. Наша страна уверенно занимает лидирующие места среди производителей вооружений и с каждым годом прочно укрепляет свои позиции в этой отрасли", - отметил глава Чеченской Республики.

Как ранее сообщили в организационном комитете салона, в мероприятии примет участие около 900 компаний и организаций из 59 государств. Ожидается, что IDEX-2021 посетят 70 тыс. человек из 10 стран.

Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения.

В составе экспозиции представлена продукция ведущих холдингов Ростеха, в том числе холдингов "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", "Концерн "Калашников", "Технодинамика", "Швабе", "Концерн "Автоматика" и "Росэлектроника". Международная выставка IDEX в Абу-Даби проводится раз в два года. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля.