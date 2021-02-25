Учения в новых условиях: бомбардировщики США прилетели в Норвегию

Стратегические бомбардировщики ВВС США прибыли в Норвегию

Американские военные ждут проведения учений с Норвегией. США уже разместили свои стратегические бомбардировщики на авиабазе Эрланн в губернии Трёнделаг. Расстояние до границ России составляет примерно 1 тыс. км. Москва такие действия расценила как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе.

Впервые в Норвегию прибыли американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Об этом сообщили в командовании ВВС США в Европе и Африке.

Самолеты прилетели с авиабазы Дайс в Техасе. Они находятся на авиационной базе Эрланн в губернии Трёнделаг, передает РИА «Новости». Авиабаза расположена в 1,1 тыс. км от Калининграда. Скорость бомбардировщика составляет примерно 1,2 тыс. км/ч.

"Очень жду возможности показать нашу способность проводить операции из этого нового места и выполнять миссию в новых условиях. Учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют нам оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе", - сказал генерал Джеффри Харригян, командующий европейским контингентом ВВС США.

О намерении американской стороны разместить на территории Норвегии бомбардировщики стало известно в начале февраля. Москва назвала согласие Осло еще одним шагом по наращиванию военной активности в регионе.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, во внешнеполитическом ведомстве обратили на это обстоятельство внимание.

"Мы расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей", - отметила она.

Захарова напомнила, что Норвегия также разрешила США обслуживать свои атомные подводные лодки в одном из норвежских районов - Тромсё. Сейчас там завершается создание порта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил свою норвежскую коллегу Ину Эриксен Серейде, что продвижение НАТО к российским границам может привести к негативным последствиям для Арктики.

Спустя несколько дней после заявлении Захаровой - 15 февраля - в пресс-службе Балтийского флота (БФ) сообщили, что в Калининградской области начались учения эскадрильи российских истребителей Су-27 морской авиации. Они будут тренироваться наносить удары по стратегическим бомбардировщикам условного противника.

Кроме того, военные проверят точность ударов по выпущенным ракетам условного противника и проведут реальные стрельбы ракетами "воздух-воздух". Мишени будут воздушные.

"Истребители выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника", - приводит РИА «Новости» сообщение БФ.

В маневрах, как уточнили в пресс-службе флота, принимают участие более 10 истребителей Су-27.

Между тем, как пишут норвежские СМИ, страна столкнулась с дилеммой, так как ей пришлось балансировать между Россией и США. "Никто не хочет без нужды усугубить и без того напряженную ситуацию. Но США трудно отказать. За альянс с американцами нужно платить", - сказал ранее в интервью изданию Nettavisen старший научный сотрудник Центра военных исследований при Копенгагенском университете Кристиан Себю Кристенсен.

По его словам, размещение Вашингтоном в Норвегии американских бомбардировщиков - это часть новой военной стратегии США. "Американские бомбардировщики разместят там на короткое время, а потом они вернутся домой. Арктическая стратегия американских ВВС подразумевает расширение присутствия в регионе", - считает эксперт.

В то же время он выразил мнение, что и Осло стремится "дать понять России", что страна нацелилась на прочный союз с США.

Ранее издание The Drive обратило внимание, что американские военно-воздушные силы изменили фокус операций бомбардировщиков в отношении потенциальных противников таким образом, чтобы попытаться их сдержать. Среди них Россия, Китай, Иран.

"Совсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам бомбардировщиков B-1B и B-52H будет поставлена задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории", - говорилось в одном из материалов.

По мнению автора издания, военные самолеты США будут летать над "политически чувствительными" регионами в Тихом океане и в Европе. Пролетая в стратегически важные районы и обратно без остановок, американская сторона якобы хочет показать свои возможности потенциальным противникам.

Милана Геликова