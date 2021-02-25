Учения в новых условиях: бомбардировщики США прилетели в Норвегию

Стратегические бомбардировщики ВВС США прибыли в Норвегию
Американские военные ждут проведения учений с Норвегией. США уже разместили свои стратегические бомбардировщики на авиабазе Эрланн в губернии Трёнделаг. Расстояние до границ России составляет примерно 1 тыс. км. Москва такие действия расценила как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе.
Впервые в Норвегию прибыли американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Об этом сообщили в командовании ВВС США в Европе и Африке.
Самолеты прилетели с авиабазы Дайс в Техасе. Они находятся на авиационной базе Эрланн в губернии Трёнделаг, передает РИА «Новости». Авиабаза расположена в 1,1 тыс. км от Калининграда. Скорость бомбардировщика составляет примерно 1,2 тыс. км/ч.
"Очень жду возможности показать нашу способность проводить операции из этого нового места и выполнять миссию в новых условиях. Учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют нам оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе", - сказал генерал Джеффри Харригян, командующий европейским контингентом ВВС США.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, во внешнеполитическом ведомстве обратили на это обстоятельство внимание.
"Мы расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей", - отметила она.
Захарова напомнила, что Норвегия также разрешила США обслуживать свои атомные подводные лодки в одном из норвежских районов - Тромсё. Сейчас там завершается создание порта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил свою норвежскую коллегу Ину Эриксен Серейде, что продвижение НАТО к российским границам может привести к негативным последствиям для Арктики.
Спустя несколько дней после заявлении Захаровой - 15 февраля - в пресс-службе Балтийского флота (БФ) сообщили, что в Калининградской области начались учения эскадрильи российских истребителей Су-27 морской авиации. Они будут тренироваться наносить удары по стратегическим бомбардировщикам условного противника.
Кроме того, военные проверят точность ударов по выпущенным ракетам условного противника и проведут реальные стрельбы ракетами "воздух-воздух". Мишени будут воздушные.
"Истребители выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника", - приводит РИА «Новости» сообщение БФ.
Между тем, как пишут норвежские СМИ, страна столкнулась с дилеммой, так как ей пришлось балансировать между Россией и США. "Никто не хочет без нужды усугубить и без того напряженную ситуацию. Но США трудно отказать. За альянс с американцами нужно платить", - сказал ранее в интервью изданию Nettavisen старший научный сотрудник Центра военных исследований при Копенгагенском университете Кристиан Себю Кристенсен.
По его словам, размещение Вашингтоном в Норвегии американских бомбардировщиков - это часть новой военной стратегии США. "Американские бомбардировщики разместят там на короткое время, а потом они вернутся домой. Арктическая стратегия американских ВВС подразумевает расширение присутствия в регионе", - считает эксперт.
В то же время он выразил мнение, что и Осло стремится "дать понять России", что страна нацелилась на прочный союз с США.
Ранее издание The Drive обратило внимание, что американские военно-воздушные силы изменили фокус операций бомбардировщиков в отношении потенциальных противников таким образом, чтобы попытаться их сдержать. Среди них Россия, Китай, Иран.
"Совсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам бомбардировщиков B-1B и B-52H будет поставлена задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории", - говорилось в одном из материалов.
По мнению автора издания, военные самолеты США будут летать над "политически чувствительными" регионами в Тихом океане и в Европе. Пролетая в стратегически важные районы и обратно без остановок, американская сторона якобы хочет показать свои возможности потенциальным противникам.
Милана Геликова