В "Калашникове" раскрыли смысл российского автомата под патрон НАТО

МОСКВА, 23 февраля/ Радио Sputnik. В концерне "Калашников" пояснили, почему новый АК-19 предназначен под калибр 5.56 x 45мм, применяющийся на вооружении НАТО.

Разработка была представлена на международном выставочном форуме IDEX-2021 в Абу-Даби.

По словам генерального директора концерна Дмитрия Тарасова, сказанным в интервью порталу Defense News, патрон 5,56×45 мм традиционно используется во многих странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

"Это огромный рынок, и многие страны в этих регионах с большим уважением относятся к оружию, произведенному в РФ", – сказал Тарасов, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что АК-19 призван завоевать эти рынки.

Также в "Калашникове" добавили, что в центре внимания все же находятся страны Ближнего Востока. Ранее сообщалось, что от нескольких стран этого региона поступили заказы на поставку АК-19.

Новый автомат создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. Производитель заявляет об эффективности АК-19 в условиях жаркого влажного климата и запыления. Также производитель поработал над весом автомата, он стал легче своего предшественника.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Белоруссия заинтересовалась покупкой новых российских автоматов АК-12.