Командование сухопутных войск США расширяет свою зону ответственности

Недавнее объединение двух командований сухопутных войск США в Европе и Африке в единый орган управления - U.S. Army Europe-Africa, по мнению его командующего генерала Кристофера Каволи, способствовало большей гибкости в решении стратегических задач на обоих континентах.

После объединения в ноябре 2020 г. у нового командования появились два подчиненных органа управления, которые разделили сферу ответственности между собой.

Передовой пункт управления 5-го армейского корпуса США в польском г.Познань после достижения оперативной готовности сосредоточится на управлении соединениями, частями и подразделениями на оперативном и тактическом уровнях к северу от Альп. К его сфере ответственности будут относиться проведение операции «Атлантическая решимость», а также руководство такими формированиями, как 2-й кавалерийский полк, 12-я бригада армейской авиации и 41-я бригада полевой артиллерии.

Южно-европейская оперативная группа СВ США в Африке будет отвечать за проведение операций в Африке и Италии и осуществлять руководство 173-й воздушно-десантной бригадой.

Генерал Каволи высоко оценивает уровень взаимодействия своего командования с НАТО. Основным мероприятием в 2021 г. должно стать учение Defender Europe, в ходе которого значительное внимание будет уделено действиям в юго-восточной Европе и Черноморском регионе, в основном в Румынии и Болгарии.

По словам Каволи, после создания штаба многонациональной дивизии НАТО в Румынии, руководство этой страны намерено сформировать на своей территории штаб многонационального армейского корпуса, аналогичного АК «Северо-Восток» в польском г.Щецин.