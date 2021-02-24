Планы дислокации ВВС Польши "в тумане"

Очередное заявление МО Польши, касающееся планов размещения боевой авиации на территории страны после поставки из США закупаемых истребителей F-35, не внесло окончательной ясности в суть вопроса.

На прошлой неделе министр обороны Блащак заявил, что новые самолеты будут базироваться на авиабазе Ласк. Это заявление породило в экспертном сообществе волну рассуждений о том, будет ли в связи с этим перебазирована из Ласка эскадрилья F-16.

Во вчерашнем заявлении минобороны Польши уточнило слова Блащака. Оказывается, пока принято решение о размещении на Ласке только первой эскадрильи F-35. В то же время место дислокации второй эскадрильи F-35 в данный момент не определено.

Кроме того, военное ведомство заверило военных экспертов, что эскадрилья F-16 останется на Ласке и будет базироваться совместно с F-35.

В связи с последним заявлением МО в польской экспертной среде поднялась новая волна рассуждений. Основной вопрос - будет ли размещена вторая эскадрилья F-35 на Ласке, или проводимые работы по совершенствованию авиабазы Свидвин могут означать ее подготовку к приему новых самолетов.

Еще больше неопределенности с планами дополнительной закупки истребителей F-16 для ВВС Польши. Ранее о такой возможности заявляли представители военного ведомства в связи с необходимостью замены устаревших Су-22 и МиГ-29.

В любом случае, ожидается, что в текущем году дальнейшая судьба польской боевой авиации прояснится окончательно. Это связанно, в первую очередь, с необходимостью планирования долгосрочных и затратных инфраструктурных проектов.