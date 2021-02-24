Начальник генштаба Войска Польского ознакомился с новыми разработками национального ВПК.

Начальник генштаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак и начальник управления разведывательного анализа ГШ бригадный генерал Норберт Ивановский посетили польскую военно-промышленную компанию WB Electronics.

Основной целью визита было ознакомление с разработанной WB Electronics боевой машиной артиллерийской разведки AWR, которая прошла все испытания и готова к серийному производству. Машины AWR предназначены для выполнения задач в составе батарей самоходных минометов Rak. Так же, как и Rak, AWR создана на базе колесного БТР Rosomak.

С принятием на вооружение машин AWR батареи самоходных минометов Rak будут представлять собой единую разведывательно-огневую систему, включающую огневые средства, системы разведки и управления, машины материально-технического обеспечения, созданную на единой базе и сопряженную с АСУ артиллерии Topaz.

Генералы Анджейчак и Ивановский также ознакомились с новым дистанционно управляемым боевым модулем ZSSW-30, вооруженным 30-мм пушкой и ПТУР Spike. Модуль разработан консорциумом HSW и корпорацией WB Group и предназначен для БТР Rosomak и БМП Borsuk.

Представителям Генштаба также были продемонстрированы новые системы разведки и радиоэлектронной борьбы, разработанные корпорацией WB Group, а также элементы системы "солдата будущего" Tytan.

В ходе визита Анджейчака представители WB Group заявили, что после недавнего официального принятия на вооружение ВС Польши барражирующих боеприпасов Warmate появилась возможность их интеграции с тактическими беспилотниками FlyEye и создания разведывательно-огневой системы.