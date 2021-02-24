Украинский ВПК разрабатывает новую БМП.

На Украине в рамках государственного оборонного заказа идет разработка тяжелой БМП «Вавилон».

Машина создается с гибридной силовой установкой, мощностью более 1000 л.с. Полная боевая масса БМП - около 36 т.

Высокий уровень защищенности машины будет обеспечиваться применением комбинированного композитного и разнесенного бронирования.

На БМП «Вавилон» будет установлен боевой модуль, оснащенный ракетно-пушечным и стрелковым вооружением, стабилизированным прицельным комплексом, цифровой системой управления огнем с баллистическим вычислителем и функцией автоматического сопровождения цели. Модуль разработан с возможностью перезарядки внутри боевого отделения, без открывания люков - как основного вооружения, так и пусковой установки ПТУР.

На машине планируется установить стабилизированные панорамные приборы наблюдения, приборы прицеливания с телевизионными камерами, лазерный дальномер, комплекс обнаружения лазерного излучения, систему постановки аэрозольных завес.

Информационно-управляющая система БМП позволит в режиме реального времени анализировать состояние всего оборудования и выводить необходимую информацию на мониторы.

Система управления огнем предусматривает независимую боевую работу боевого модуля и модуля выносного вооружения.

Базовое шасси БМП «Вавилон» может стать заменой базового шасси для машин 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», ЗСУ23-4 «Шилка», 2С6 «Тунгуска».