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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Украинский ВПК разрабатывает новую БМП

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Украинский ВПК разрабатывает новую БМП
Украинский ВПК разрабатывает новую БМП.
Источник изображения: belvpo.com

На Украине в рамках государственного оборонного заказа идет разработка тяжелой БМП «Вавилон».

Машина создается с гибридной силовой установкой, мощностью более 1000 л.с. Полная боевая масса БМП - около 36 т.

Высокий уровень защищенности машины будет обеспечиваться применением комбинированного композитного и разнесенного бронирования.

На БМП «Вавилон» будет установлен боевой модуль, оснащенный ракетно-пушечным и стрелковым вооружением, стабилизированным прицельным комплексом, цифровой системой управления огнем с баллистическим вычислителем и функцией автоматического сопровождения цели. Модуль разработан с возможностью перезарядки внутри боевого отделения, без открывания люков - как основного вооружения, так и пусковой установки ПТУР.

На машине планируется установить стабилизированные панорамные приборы наблюдения, приборы прицеливания с телевизионными камерами, лазерный дальномер, комплекс обнаружения лазерного излучения, систему постановки аэрозольных завес.

Информационно-управляющая система БМП позволит в режиме реального времени анализировать состояние всего оборудования и выводить необходимую информацию на мониторы.

Система управления огнем предусматривает независимую боевую работу боевого модуля и модуля выносного вооружения.

Базовое шасси БМП «Вавилон» может стать заменой базового шасси для машин  2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», ЗСУ23-4 «Шилка», 2С6 «Тунгуска».

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2С3 Акация
Гвоздика
Тунгуска
Шилка
Проекты
Гособоронзаказ
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