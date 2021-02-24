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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

В Польше не утихает скандал вокруг результатов стратегического КШУ "Зима-20"

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Стратегическое КШУ "Зима-20".
Стратегическое КШУ "Зима-20".
Источник изображения: belvpo.com

После того, как в начале февраля в польскую прессу просочились сведения  о неудовлетворительных результатах учения, 19 февраля история получила дальнейшее продолжение.

Сегодня на крупнейшем польском портале Onet.pl опубликован материал, в котором утверждается, что одной из задач КШУ "Зима-20" была запланированная дискредитация начальника Генерального штаба генерала Раймунда Анджейчака. Якобы такую цель преследовал министр обороны Мариуш Блащак, который уже продолжительное время конфликтует с главой генштаба.

По информации Onet.pl, Блащак сразу же после окончания учения 3 февраля явился к президенту Дуде и предложил уволить Анджейчака с должности, а начальником ГШ назначить командующего войсками территориальной обороны генерала дивизии Веслава Кукулу, который не имеет опыта командования общевойсковыми соединениями и объединениями. Президент был категорически не согласен с Блащаком и отверг его предложение.

Срок нахождения в должности начальника ГШ Польши, в соответствии со стандартами НАТО, ограничен и Анджейчак должен быть сменен в июле текущего года. Похоже, за кандидатуру нового главы генштаба развернется настоящее сражение в польских военно-политических кругах.

Николай Крылов

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