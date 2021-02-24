Войти
Техкульт

Lockheed Martin приступает к тестированию секретного самолета Speed Racer

858
0
0

Кокпит сверхзвукового самолета

Как сообщает издание Aviation Week, подразделение компании Lockheed Martin, отвечающее за секретные разработки – Skunk Works, вскоре преступит к испытаниям нового засекреченного самолета под названием Speed Racer, само существование которого окутано плотной завесой тайны.

Первоначально Lockheed Martin анонсировала его в сентябре 2020 года, при этом в Skunk Works не раскрывали никаких подробностей относительно новой машины. В послужном списке Skunk Works несколько разработанных летательных аппаратов, включая беспилотник-шпион DarkStar (который так и не пошел в серию) и RQ-170.

Аппарат Speed Racer

Известно, что при создании Speed Racer активно применялись методы цифровой инженерии StarDrive. Эта технология заключается в использовании специального ПО для создания «цифровых двойников» самолета на всех этапах – от проектирования до реального полета. С помощью «цифрового двойника» инженеры могут предсказать, как будет летать аппарат, вносить коррективы и совершенствовать его конструкцию еще до начала летных испытаний. StarDrive сокращает время разработки и расходы на нее. Для сравнения, F-35 создавался (без StarDrive) в течение двух десятилетий, в то время как с помощью цифровой инженерии ВВС всего лишь за год тайно спроектировали, построили и испытали прототип нового истребителя. Как утверждают официальные лица Skunk Works, прототип нового самолета уже готов к наземным испытаниям, в процессе которых будут проведены проверки на надежность, устойчивость к вибрации и многие другие. Следующий этап – полноценные летные испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
F-35
RQ-170
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
28.03.2019
ВМС США выпрашивает на лазеры и F-35 ещё 3 миллиарда долларов
10.03.2017
"В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам""
23.05.2016
Лазерное оружие США: амбициозные планы
24.11.2014
Военные игры русских раскрывают их секреты, пугают соседей и НАТО ("Bloomberg Businessweek", США)
28.01.2011
Дружба как прикрытие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира