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Техкульт

Команда ровера Perseverance отныне будет жить по марсианскому времени

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Perseverance

Ровер NASA Perseverance успешно сел на поверхность Марса – и это означает две вещи. Во-первых, что уже совсем скоро он приступит к важной работе по поиску следов древней жизни на планете. А во-вторых, что образ жизни команды миссии здесь, на Земле, теперь довольно заметно изменится. Все потому, что теперь ее участники будут жить по марсианскому времени – их рабочие смены отныне будут привязаны к циклам Красной планеты.

Один день на Марсе длится примерно 24 часа и 37 минут, а это значит, что смены операторов и инженеров будут заканчиваться каждый раз в разное время. Работа первой смены начнется в 14 часов местного земного времени, и будет каждый день сдвигаться на 40 минут. Это немного безумный режим, но он будет продолжаться всего три месяца (по крайней мере, командование миссии надеется на это). Во время предыдущих высадок на Марс инженеры NASA нередко ставили раскладушки и спали прямо на работе, чтобы подстроиться под постоянно сдвигающееся расписание. Но сейчас из-за пандемии коронавируса многие члены команды работают из дома и вынуждены решать проблемы со своим календарем и графиком самостоятельно. Спустя три месяца операторы миссии смогут вернуться к нормальному земному расписанию и прийти в себя после того, что многие из них описывают как бесконечный джетлаг.

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Компании
NASA
Проекты
Марс
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