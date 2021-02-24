В России выросло производство мясных консервов для армии

Консервированная пища незаменима для армий любых стран, особенно в полевых условиях. Выпуск таких продуктов в нашей стране растет.

Не секрет, что российские консервы, выпускаемые для Российской армии, - одни из лучших в мире. Например, с мясными консервами из спецназовского сухпайка не сравняться ни американские, ни европейские. Наши - настоящий деликатес.

Интересна история появления этого вида консервированных продуктов. Как считают историки военного питания, консервирование мяса для его сохранения использовалось еще в Древнем Египте. Однако армейской едой тушенка стала благодаря Наполеону Бонапарту, который в 1795 году инициировал конкурс на лучший способ хранения продуктов для армии.

В России начала XIX века о консервах было известно, но им "не доверяли". И когда в 1812 году русские солдаты находили во французских обозах запечатанные бутыли с тушеным мясом, они были уверены, что внутри "лягушатина", которую просто выбрасывали. Единственный, кто рискнул попробовать трофейные консервы, был главнокомандующий Русской армией М.И. Кутузов, и будто бы остался доволен вкусом необычной пищи.

Потребность в консервах остро встала перед нашей армией в годы Крымской войны. Император Александр II распорядился закупить за границей пробную партию консервированных продуктов. Интересно, что сначала консервы дали есть заключенным, затем студентам, которым заграничная пища понравилась. Врачи признали консервы годными в пищу.

Однако лишь в 1915 году в войска начали поставлять ограниченными партиями мясные консервы отечественного производства. Причем, банки были достаточно интересными по конструкции - саморазогревающимися. Днище банки поворачивалось, чем приводило в соприкосновение негашеную известь с водой, в результате реакции получалось подогретое блюдо, причем без всякого дыма, что в военных условиях было чрезвычайно важно.

Более 100 лет назад, в 1913 году мясные консервы изготавливали 23 предприятия, из них 7 специализированных, а годовая выработка их составляла около 24 млн условных банок. В настоящее время в стране насчитывается около 150 предприятий, производящих мясные консервы.

Интересную статистику к Дню защитника Отечества по российскому рынку тушенки - самой армейской еды - подготовили эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова.

По их данным, производство мясных консервов в 2020 году выросло более чем на 10 процентов. И достигла 736,3 миллиона условных банок (сравните с 1913 годом). Как утверждают специалисты, в будущем рынок тушенки будет развиваться не только за счет роста объемов, но и благодаря изменению качественного состава, в частности, за счет создания немассовых категорий консервированных продуктов.

Лидерами по производству тушенки в прошлом году стали Калининградская область, Московская, Орловская, Новгородская и Курганская области. Среди основных регионов-производителей мясных консервов также Липецкая и Ленинградская области, республика Марий Эл, Бурятия и Краснодарский край. По предварительным итогам 2020 года на топ-10 регионов-производителей приходится до 75 процентов от общего объема производства.

Несмотря на то что история мясных консервов насчитывает уже тысячи лет, создание новых продуктов в этой категории все еще является перспективным. По словам руководителя Центра экономико-аналитических исследований ФНЦ им В.М. Горбатова Дмитрия Гордеева, продолжаются работы по изучению и совершенствованию режимов стерилизации, изучаются новые материалы для тары и упаковки, идут эксперименты с новыми видами сырья и его функциональными свойствами, создаются новые востребованные продукты не только для вооруженных сил, но и всего российского общества.

Сергей Птичкин