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ТАСС

Российский корвет "Стойкий" завершил деловой визит в Оман

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Стоянка российского корвета в порту продолжалась с 20 февраля

КАЛИНИНГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Корвет "Стойкий" Балтийского флота, находящийся в дальнем походе, во вторник завершил деловой заход в оманский порт Салала, сообщила пресс-служба флота.

"23 февраля корвет "Стойкий", выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в порт Салала (Оман), вышел в Аравийское море и взял курс в назначенный район", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стоянка российского корвета в порту продолжалась с 20 февраля. За это время экипаж пополнил запасы топлива, воды и продовольствия.

16 декабря 2020 года отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" вышел в море из пункта постоянного базирования Балтийска для выполнения плановых задач дальнего похода. 15 и 16 февраля корвет "Стойкий" и танкер "Кола" приняли участие в совместном российско-иранском военно-морском учении в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

"Стойкий" относится к многоцелевым корветам проекта 20380, разработанным Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург). Корабли этого проекта предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения.

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Страны
Индия
Иран
Оман
Россия
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
БФ
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