Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире

Россия признана одной из самых мощных военных держав в мире.

Издание Global Firepower подвело итоги своего традиционного рейтинга сильнейших армий мира. В этом исследовании учитываются более 50 индивидуальных факторов. Среди них не только военная мощь, но размер оборонного бюджета, логистика и географическое положение. Уникальная формула позволяет соревноваться маленьким, но более технологически продвинутым странам соревноваться с более крупными, но менее развитыми.

Результаты рейтинга прокомментировал журнал The National Interest.

1. США

Первое место из года в год, пусть и с незначительным отрывом занимают США. Опередить всех конкурентов им позволяет огромный военный бюджет, большое число военнослужащих, а также значительный резерв. Оборонно-промышленный комплекс страны может самую современную военную технику в мире. США лидируют в области военной авиации, располагают самым большим количеством действующих авианосцев, и обладают возможностью нанесения глобального удара на основании существующей в ВМС США концепции использования авианосных ударных групп.

2. Россия

Вторую строчку рейтинга и тоже не впервые занимает Россия. Она смогла восстановить военный потенциал после постсоветского кризиса и реализует множество проектов модернизации ВВС и ВМФ. И результаты этой работы заметны в 2021 году. Сейчас Россия располагает новым поколением подводных лодок, вооруженных стратегическими и крылатыми ракетами. Это позволяет ей сократить отставание от американских конкурентов. Растущая мощь российских корветов и других небольших кораблей говорит о том, что особое внимание уделяется укреплению береговой обороны.

При этом Россия по-прежнему превосходит США по всем категориям наземных вооружений, кроме бронеавтомобилей. В плане воздушного флота она еще немного отстает от Соединенных Штатов. Однако новый российский истребитель Су-57, предназначенный для завоевания господства в воздухе, свидетельствует о том, что Россия делает больший акцент на развитии средств борьбы с американскими малозаметными самолетами, нежели на создании собственных невидимок.

3. Китай

Китай ощутимо отстает от России и США, но продолжает делать ощутимые и долгосрочные инвестиции во все военные отрасли. Обладая вторым по величине военным бюджетом и крупнейшим резервом годных к службе граждан, КНР демонстрирует способность обеспечить взрывной рост за короткий период времени. Значительные сырьевые ресурсы позволят ему в течение ближайших десятилетий реализовать ряд амбициозных программ в области производства и закупки вооружений - от создания своих собственных авианосных ударных групп до производства флота бомбардировщиков и истребителей шестого поколения.

4. Индия

Несмотря на относительно небольшой оборонный бюджет и отсутствие военной промышленности соотносимой с тремя ведущими мировыми державами, военный потенциал Индии базируется на ее огромных трудовых ресурсах и столь же впечатляющем резерве годных у службе. Индия имеет большой, хотя отчасти устаревший парк танков, а также располагает внушительными силами береговой обороны и солидным резервом артиллерийских орудий. Несмотря на то, что Нью-Дели остается импортером военной техники, в последнее время здесь предпринял шаги по созданию более независимой оборонной промышленности. В основном за счет лицензированного производства и сделок по передаче технологий

5. Япония

Япония впервые потеснила Францию и заняла пятое место в 2020 году. Причина тому - ее богатство, сравнительно большой оборонный бюджет и впечатляющая инфраструктура. Хотя Япония располагает сильными ВВС и хорошо представлена в отдельных категориях военно-морских сил, включая эсминцы и подводные лодки, ее глобальный рейтинг проседает из-за относительно небольших по своему размеру наземных сил.

Олег Корякин (Казань)