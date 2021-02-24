МГИМО на выставке IDEX-2021

С 21 по 25 февраля 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) проходит XV Международная оборонная выставка IDEX-2021, которая является крупнейшей и наиболее престижной не только в регионе, но и в мире. В этом году в работе выставки принял участие ректор Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) член Совета директоров АО "Рособоронэкспорт" А.В.Торкунов.

Ректор Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) член Совета директоров АО "Рособоронэкспорт" А.В.Торкунов на международной оборонной выставке IDEX-2021. Абу-Даби, февраль 2021 года (с) www.mgimo.ru

На выставке демонстрируются самые последние разработки в области вооружения и военной техники. Организатором объединенной российской экспозиции на IDEX выступает "Рособоронэкспорт". Она занимает более 1200 кв. м. Тематическая направленность выставки - вооружение и военная техника для сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, а также войск противовоздушной обороны.

Участники IDEX имеют уникальную возможность показать натурные образцы вооружения и военной техники не только на статической стоянке, но и в действии на демонстрационном полигоне на территории выставочного комплекса и водном канале.