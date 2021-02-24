«Дита», сестра «Даны» и «Зузаны»

Чехословацкая разработка ShKH vz. 77 Dana продолжает перевоплощаться в новые варианты САУ. Вчера, 22 февраля, компания Excalibur Army представила новую модификацию самоходной артустановки под названием Dita.

Dita создана на базе последней модификации САУ Dana, но имеет ряд существенных отличий. Так, артиллерийский модуль в Dita является полностью автономным и, по словам разработчиков, может устанавливать на различные типы шасси. Кроме того, Dita полностью автоматизирована — для управления требуется всего два человека: водитель и командир.

Промо-ролик САУ Dita

САУ Dita оснащена 155-мм орудием длиной 45 калибров стандарта НАТО. Максимальная дальность стрельбы заявлена на уровне 39 км. Скорострельность составляет 6 выстрелов в минуту. Возимый боезапас — 40 снарядов.

Первая информация о Dita появилась в сети ещё несколько месяцев назад. Компания Excalibur Army опубликовала снимки новой САУ на своих аккаунтах в соцсетях, но уже спустя несколько часов вся информация о перспективной разработке была удалена.