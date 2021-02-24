Defense News (США): руководство шведской армии подталкивает Финляндию принять предложение Saab по Gripen

Высокопоставленные шведские военные продвигают продукцию Saab, пытаясь убедить Финляндию заключить многомиллиардный контракт. Речь идет о закупке новых истребителей для финской армии. Шведы предлагают собственные самолеты Gripen — якобы они дадут исключительные возможности защиты от России.

Высокопоставленные шведские военные чиновники поддержали решение Saab поучаствовать в конкурсе, который Финляндия устраивает, чтобы по его итогам заключить многомиллиардный контракт на закупку новых истребителей.

По их словам, истребители Gripen обеспечат двум странам исключительные возможности сотрудничества в случае гипотетической атаки России.

Этот финский подряд - один из двух самых масштабных конкурсов в Европе (второй устраивает Швейцария), на котором за победу борются крупнейшие поставщики по обе стороны Атлантики. Финляндия запросила окончательные коммерческие предложения у Airbus (Eurofighter), Dassault (Rafale), Boeing (Super Hornet), Lockheed Martin (F-35) и Saab (Gripen E/F). Они должны предоставить их к концу апреля.

Хельсинки выделил на программу примерно 12 миллиардов долларов.

Как отметил шведский министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist), конкурс проводится в период, когда в Балтийском регионе "продолжает ухудшаться ситуация в области безопасности", в чем он обвиняет бряцающих оружием российских военных. По его словам, расширение военного сотрудничества скандинавских стран обеспечит хорошие предпосылки для противостояния "агрессивным действиям" Москвы.

"Противовоздушная оборона для этого жизненно важна", - сказал Хультквист на пресс-конференции 16 февраля.

Бригадный генерал Андерс Перссон (Anders Persson), заместитель командующего ВВС Швеции, заострил внимание на том, что Швеция и Финляндия - потенциальные точки вторжения российских сил. По его словам, вражеские самолеты могут в большом количестве входить в воздушное пространство этих стран, пользуясь их продолговатой формой, ориентированной на северо-восток.

В этом случае более уязвимый воздушный флот Финляндии мог бы отступить на базы соседней Швеции, а это будет легче осуществить, если у обеих стран будут истребители Gripen, объяснил Перссон.

"Мы будем как единые воздушные силы с двумя командованиями", - сказал он.

Генеральный директор Saab Микаэль Юханссон (Micael Johansson) рассказал о перспективах расширения промышленного сотрудничества с финскими компаниями, в особенности в связи с тем, что покупатель получит возможность участвовать в разработке новых функций Gripen.

"Конструкция этого самолета такова, что его можно модернизировать в очень короткие сроки", - сказал он.

Также Юханссон высоко оценил потенциал другого самолета - самолета для дальнего обнаружения и разведки GlobalEye, который Saab предложил Финляндии включить в программу военной модернизации страны. Юханссон заявил, что датчики GlobalEye делают практически бесполезными имеющиеся у атакующих самолетов технологии скрытности.

Производители боевых самолетов делают все возможное, чтобы прорекламировать свой товар на конкурсах Финляндии и Швейцарии, и нередко прибегают к помощи своих правительств. Коммерческое предложение по Gripen от компании Saab в 2019 году было исключено из конкурса, потому что версия самолета "Е" не была полностью готова к режиму полетной демонстрации, определенному на тот момент.

Однако Saab по-прежнему делает ставку на международную экспансию благодаря продажам Gripen в Бразилию, сказал Юханссон.

Норвегия, самая западная страна Скандинавского полуострова, модернизирует свои военно-воздушные силы за счет истребителей F-35.

Себастиан Шпренгер (Sebastian Sprenger)