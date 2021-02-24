Ливийских борцов с терроризмом планируют обучать в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Абдул-Хамида Дбейба с избранием на пост премьер-министра Ливии и обсудил возможность сотрудничества в борьбе с терроризмом.

В ходе беседы «затронули вопрос обучения сотрудников сил специального назначения Ливии в Российском университете спецназа в Гудермесе», написал Кадыров на своей странице Вконтакте, пишет Интерфакс.

«По словам Дбейба, после согласования с российской стороной он направит делегацию в Чеченскую республику для решения этого вопроса. Мы очень заинтересованы в том, чтобы ливийский народ преодолел все внутренние разногласия и встал на путь мирного и устойчивого развития. Уверен, это позволит выстроить отношения между нашими странами в более качественном и взаимовыгодном ключе на благо жителей Ливии и России», - отметил Кадыров.