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ТАСС

Госиспытания пистолета Лебедева завершатся весной 2021 года

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Пистолет Лебедева (ПЛ-14)
Пистолет Лебедева (ПЛ-14).
Источник изображения: https://warways.ru/

В группе компаний "Калашников" рассчитывают, что пистолет вызовет интерес у Министерства обороны

АБУ-ДАБИ, 23 февраля. /ТАСС/. Государственные испытания полноразмерного пистолета Лебедева (ПЛ) завершатся весной 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), разработавшей пистолет.

"Для Росгвардии [предназначен] полноразмерный вариант пистолета Лебедева, который находится на завершающей стадии госиспытаний. Ожидается, что испытания закончатся весной этого года, затем начнется опытная эксплуатация пистолета, после которой ГК рассчитывает, что пистолет вызовет интерес у Министерства обороны РФ", - сообщили в "Калашникове".

Как отметили в пресс-службе, предполагается, что ПЛ заменит пистолет Макарова (ПМ). "Это должен быть такой же массовый пистолет, как ПМ", - сообщили в "Калашникове".

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