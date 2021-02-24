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ТАСС

"Калашников" создаст комплект экипировки для экстремально жаркого климата

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Разведчик с новейшим автоматом Калашникова АК-12
Разведчик с новейшим автоматом Калашникова АК-12.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

В пресс-службе "Группы 99" также сообщили, что проект по созданию арктической экипировки "Нанук" получил новое название "Арктика"

АБУ-ДАБИ, 23 февраля. /ТАСС/. "Группа 99" (входит в состав группы компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") намерена создать комплект экипировки, предназначенный для использования в условиях экстремально жаркого климата. Об этом ТАСС сообщили в "Калашникове" в ходе международной выставки вооружений IDEX 2021.

"В 2021 году "Группа 99" планирует заняться специальным комплектом для экстремального жаркого климата", - проинформировали в "Калашникове".

В пресс-службе также сообщили, что проект по созданию арктической экипировки "Нанук" получил новое название. "На сегодняшний день проект "Нанук" переименован в "Арктика" для более четкого и ясного отражения сути. В рамках данного проекта работа ведется постоянно, комплект экипировки постоянно совершенствуется. В целом эти изделия не являются серийными, они делаются под заказчиков партиями", - сказали в "Калашникове"

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