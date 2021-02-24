«Дроны-камикадзе» с Ближнего Востока

Всё больше стран начинают производить высокотехнологичные боеприпасы. Вчера, 22 февраля, компания EDGE Group из ОАЭ представила семейство барражирующих боеприпасов.

Эмиратские барражирующие боеприпасы представлены тремя линейками. Первое семейство QX включает в себя четыре изделия: QX-1, QX-2, QX-3 и QX-4 — все они несут различные типы боеприпасов и относятся к типу барражирующих весьма условно, являясь, скорее, ударными беспилотниками малой дальности. Вторая линейка состоит из Shadow 50 и Shadow 25, которые могут нести полезную нагрузку 50 кг и 25 кг соответственно. Третья — обновлённый вариант «дрона-камикадзе» RW24 с увеличенным радиусом действия. Кроме того, в ОАЭ разработан планирующий боеприпас Rash 2 с раскладывающимся крылом.

Демонстрация барражирующих боеприпасов из ОАЭ