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WarSpot

«Дроны-камикадзе» с Ближнего Востока

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Источник изображения: warspot.ru

Всё больше стран начинают производить высокотехнологичные боеприпасы. Вчера, 22 февраля, компания EDGE Group из ОАЭ представила семейство барражирующих боеприпасов.

Эмиратские барражирующие боеприпасы представлены тремя линейками. Первое семейство QX включает в себя четыре изделия: QX-1, QX-2, QX-3 и QX-4 — все они несут различные типы боеприпасов и относятся к типу барражирующих весьма условно, являясь, скорее, ударными беспилотниками малой дальности. Вторая линейка состоит из Shadow 50 и Shadow 25, которые могут нести полезную нагрузку 50 кг и 25 кг соответственно. Третья — обновлённый вариант «дрона-камикадзе» RW24 с увеличенным радиусом действия. Кроме того, в ОАЭ разработан планирующий боеприпас Rash 2 с раскладывающимся крылом.

Демонстрация барражирующих боеприпасов из ОАЭ

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