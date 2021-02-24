Начались серийные поставки Минобороны РФ новых танков Т-90М "Прорыв"

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") начал серийные поставки Минобороны РФ новых танков Т-90М "Прорыв", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВЗ.

"Уралвагонзавод" приступил к серийному изготовлению и поставкам Минобороны России танков Т-90М. Это долгосрочные контракты на большое количество машин", - заявили в УВЗ.

3 апреля 2020 года Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию танков Т-90М "Прорыв". 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия.

У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.

"Т90-М - самая совершенная машина в семействе Т-90. Её создание - это большой шаг в развитии российского танкостроения. В частности, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций. Существенно повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры: даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя", - заявил глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов.