Войти
Интерфакс-АВН

Начались серийные поставки Минобороны РФ новых танков Т-90М "Прорыв"

592
0
+6
Т-90М (ОКР "Прорыв-3")
Модернизированный танк Т-90М (ОКР "Прорыв-3").
Источник изображения: Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения / gurkhan.blogspot.ru

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") начал серийные поставки Минобороны РФ новых танков Т-90М "Прорыв", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВЗ.

"Уралвагонзавод" приступил к серийному изготовлению и поставкам Минобороны России танков Т-90М. Это долгосрочные контракты на большое количество машин", - заявили в УВЗ.

3 апреля 2020 года Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию танков Т-90М "Прорыв". 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия.

У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.

"Т90-М - самая совершенная машина в семействе Т-90. Её создание - это большой шаг в развитии российского танкостроения. В частности, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций. Существенно повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры: даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя", - заявил глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
05.02.2020
Российские танки в индийском Лакхнау
13.12.2018
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
12.07.2017
"Надо всегда следовать правилу: сказал, что выполнишь,— выполни"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира