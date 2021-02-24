Производитель рассказал об интересе к российским кораблям "Каракурт-Э"

Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". 24 ноября 2017.

АБУ-ДАБИ, 23 фев - РИА Новости. Порядка десяти иностранных государств проявляют интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 "Каракурт-Э", заявил РИА Новости во вторник заместитель гендиректора судостроительной корпорации "Ак Барс" по внешней кооперации Александр Емелюшин.

"На этой выставке мы представляем две модели - малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт-Э" и патрульный корабль 22160. На сегодняшний день именно к этим кораблям инозаказчики проявляют наибольший интерес. Порядка десятка стран мы можем сегодня обозначить как наших потенциальных заказчиков", - сказал он.

Емелюшин выразил надежду, что в этом году компании удастся продвинуться в некоторых из этих переговоров. Говоря о заказчиках, собеседник агентства отметил, что речь идёт о странах разных регионов - Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

По словам Емелюшина, с иностранными партнёрами обсуждаются поставки небольших партий "Каракуртов" - от двух до пяти единиц.

Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны. Суда отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".