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РИА Новости

В Госдуме объяснили, почему Украине выгодны "дармовые корабли" от НАТО

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Посетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины
Посетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости, Федор Дмитриев. Небоеспособность флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" является следствием коррумпированности киевских властей и их упования на "подарки" со стороны НАТО, завил РИА Новости депутат ГД РФ Дмитрий Белик.

Ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут на своей странице в Facebook высказал мнение, что флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" "фактически небоеспособный и крайне редко выходит в море" из-за отсутствия ремонта и модернизации.

Белик заявил, что за последние 6 лет украинская власть лишь пиарилась на освоении списанной техники НАТО, а про свои вооружения и не вспоминала. "Скажем прямо, им (официальному Киеву – ред.) выгодно принимать американский хлам - ведь это бесплатно, а ремонт кораблей влетит в копеечку. Вот поэтому и незавидная судьба украинского флагмана, его в скором времени сместят с пьедестала пусть и такие же небоеспособные, но зато дармовые корабли от альянса", - заявил депутат ГД.

"Впрочем, наверняка, какие то деньги на ремонт флагмана выделят, но только чтобы украсть. И в итоге пойдет от старости ко дну "Гетман Сагайдачный", потому то забыт и брошен своим верховным командованием", - считает Белик.

Также парламентарий подчеркнул, что до событий 2014 года российский и украинский флот активно взаимодействовали на Черном море." Вместе проводили учения, наши специалисты выводили их субмарину в море и в целом помогали друг другу, и наши заводы ремонтировали украинские корабли", - заявил Белик.

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США
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Военные учения
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