Войти
Военно-промышленный курьер

Растут выпуски грузовых парашютов

564
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

На Солнечногорском механическом заводе открылся новый участок по производству многокупольных парашютных систем. Это позволит предприятию нарастить объемы выпуска уникальной продукции, предназначенной для десантирования техники и грузов массой до 16 тонн.

Как сообщили в пресс службе холдинга «Технодинамика», в который входит предприятие, мощность открывшегося участка составляет 100 многокупольных систем в год, а при росте числа заказов она может быть увеличена в два раза.

На единой площадке осуществляется полный цикл производства грузовых многокупольных парашютных систем - от пошива и монтажа до приемосдаточных испытаний.

Модернизация позволила сократить потери на перемещение заготовок и сборочных единиц между участками, а также создать оптимальные условия для организации поточного производства.

На новом участке, наряду с современными швейными машинами и специальными прессами, представлены уникальные технические решения. Среди них специальные столы для укладки смонтированных изделий. При необходимости рабочие поверхности трансформируются и достигают длины до 100 метров.

Грузовые парашютные системы применяются для десантирования гражданской (тягачей, дорожно-строительных машин, подъемных кранов) и военной техники. Многокупольные парашюты используются в уникальных бесплатформенных системах ПБС-950У, которые позволяют десантировать боевые машины десанта БМД-4М с экипажем внутри, пишет РГ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
Компании
Технодинамика
Похожие новости
18.12.2020
80 лет между небом и землей
03.08.2020
ВДВ рассекречивает новые парашюты
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
27.07.2018
В России завершились госиспытания новейшей парашютной системы "Бахча"
05.05.2016
"Технодинамика" растёт на ОКР и серии
01.10.2013
«РТ-Химкомпозит» поможет создать новые парашютные системы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира