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Китайско-саудовский тяжелый беспилотный летательный аппарат

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Саудовско-китайский ответ турецкому беспилотному летательному аппарату ANKA Aksungur

Как сообщают китайские военные блоги в социальной сети Weibo, саудовский Центр науки и технологий имени короля Абдель Азиза (KACST) представил на проходящей в ОАЭ оборонной выставке IDEX-2021 большой трехдвигательный разведывательно-ударный БЛА Al EQAB-1, который разработан совместно с китайской компанией Tengoen Technology (также известная как Tengdun) со штаб-квартирой в Сычуане. Ранее сообщалось о том, что первый полет беспилотник этого проекта совершил в январе 2020 года на юго-западе Китая. Размах его крыльев составляет 20 м., длина - 10, высота - 3,3 м. Максимальный взлетный вес достигает 3200 кг, при массе полезного груза превышающем полторы тонны. Максимальный потолок - 9,5 км, крейсерская скорость более 300 км в час, а продолжительность полета - 35 часов. Новый беспилотник может взлетать с максимальной загрузкой со взлетно-посадочной полосы длиной менее 500 метров.

Первый испытательный полет тяжелого трехдвигательного беспилотного летательного аппарата разработки китайской компании Tengoen Technology в январе 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
Саудовская Аравия
Турция
Проекты
2020-й год
БПЛА
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