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bmpd.livejournal.com

Противокорабельная ракета HAS-250

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На проходящей в Абу-Даби (ОАЭ) с 21 по 25 февраля 2021 года международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2021 эмиратская компания HALCON (входящая в состав сформированной в 2019 году в ОАЭ государственной оборонно-промышленной группы EDGE) представила противокорабельную ракету HAS-250 (HALCON AntiShip-250) "собственной разработки" (фактический разработчик неизвестен).

Противокорабельная ракета HAS-250 эмиратской компании HALCON (входящей в состав государственной оборонно-промышленной группы EDGE) в экспозиции выставки IDEX-2021. Абу-Даби, 22.02.2021 (с) HALCON

Ракета представляет собой типичную "гарпуноподобную" дозвуковую ПКР и оснащена турбореактивным двигателем HS-350 (тоже "разработки" HALCON). Заявлены максимальная дальность стрельбы до 250 км и маршевая скорость М=0,8. Система наведения инерциально-спутниковая (GPS и ГЛОНАСС) в сочетании с активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, и позволяет поражать как морские, так и наземные цели.

Противокорабельная ракета HAS-250 эмиратской компании HALCON (входящей в состав государственной оборонно-промышленной группы EDGE) в экспозиции выставки IDEX-2021. Абу-Даби, 22.02.2021 (с) HALCON

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Страны
ОАЭ
Продукция
F-16
Проекты
ГЛОНАСС
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