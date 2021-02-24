Готовятся к наступлению: на Украине рассказали о действиях ВСУ

Украинский генерал рассказал о подготовке ВСУ к штурму городов

На Украине предупредили, что армия страны готовится к наступлению в городских условиях. При этом не уточняется, какие конкретно города будут захвачены. Подготовка ведется для того, чтобы военные были готовы ко всем вариантам развития событий, заверил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Вероятнее всего он имел в виду Донбасс, где на сегодняшний день продолжаются боевые действия.

"Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности", - сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Трансляцию пресс-конференции вел украинский Пятый канал.

По словам военного, такая подготовка нужна для того, чтобы служащие ВСУ были готовы "ко всем вариантам развития ситуации". Однако Хомчак не стал уточнять, какие конкретно города будут штурмовать.

Такое заявление генерал украинской армии сделал на фоне боевых действий, которые длятся уже семь лет на юго-востоке Украины. На протяжении всего этого времени ситуация в Донбассе не стабильная: то якобы намечается перемирие, то, наоборот, столкновения усиливаются.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили об обострении конфликта. Так, донецкие власти обвинили ВСУ в нападении на комбата Народной милиции. Его машина подорвалась утром 15 февраля, спустя четыре дня в ДНР сообщили об обстреле Горловки из минометов.

Российская сторона считает, что Киев держит курс на эскалацию конфликта. Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов назвал ситуацию на линии соприкосновения крайне сложной.

Украинские власти между тем заявляют, что Киев придерживается определенного сценария развития ситуации в Донбассе. Он трактуется как "плохой мир лучше, чем хорошая война". Об этом в понедельник, 22 февраля, сказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так министр ответил на вопросы о пяти сценариях, которые якобы есть у Киева по отношению к Донбассу. Трансляцию вел телеканал "Прямой".

По словам Кулебы, 19 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины власти приняли решение проанализировать эти сценарии на соответствие их нынешней ситуации на юго-востоке страны.

Глава МИД Украины также обратил внимание, что Киев должен по максимуму использовать минский переговорный процесс. Он заключается в том, что на международном уровне страны (Украина, Россия, Франция и Германия) решают вопрос урегулирования конфликта. Подразумевается, что боевые действия будут прекращены после того, как Киев выполнит определенные условия, которые прописаны в Минских соглашениях.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что минский процесс - это дипломатическое средство для разрешения украинского кризиса. Но в данном вопросе необходим прогресс. По ее словам, продвижения вперед в последние годы не было.

На Украине в то же время звучат противоречивые мнения относительно Минских договоренностей. Все чаще политики, да и сам президент страны, заявляют о том, что документ якобы уже не актуален, так как был заключен несколько лет назад.

Также шла речь о том, что эти соглашения подписывались Киевом с осознанием их невыполнимости. «Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно», - сказал в интервью телеканалу «Украина 24» глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Тем не менее он подчеркнул, что глава Украины Владимир Зеленский готов «сделать все», чтобы «принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны».

Ермак также, в отличие от Меркель, увидел прогресс в процессе урегулирования конфликта. Чиновник уверен, что в «нормандском формате» не хватает новых участников - например, Соединенных Штатов. «США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта», - заявил ранее представитель Зеленского.

В России в ответ на все подобные заявления реагируют практически всегда одинаково: Москва считает, что Киев просто всеми способами уклоняется от выполнения своих обязательств по Минску.

Милана Геликова