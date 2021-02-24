«Красная» зона: Олимпиада, ЧМ по футболу и переговоры в Сирии

Как несут службу российские военные полицейские

В 2021 году военной полиции России исполнится десять лет. Несмотря на молодой возраст этой структуры, «красные береты» успели проявить себя как в зоне военных конфликтов, так и в мирной жизни. Военные полицейские несут службу во всех гарнизонах. Одним из самых сложных у них считается Краснодар. Комендатура этого города обеспечивала безопасность Олимпиады и чемпионата мира по футболу, охраняла объекты во время исторического референдума в Крыму. Накануне 23 Февраля о службе в военной полиции «Известиям» рассказал военный комендант краснодарского гарнизона подполковник Валентин Кочесоков. За годы службы офицер не только обеспечивал безопасность на территории России, но и участвовал в гуманитарных операциях и переговорах с боевиками в Сирии. А за спасение в бою окруженного российского подразделения Валентин Кочесоков был представлен к государственной награде.

«Учить пришлось немало»

Валентин Кочесоков родился в 1979 году в Нальчике. Военным стать захотел еще в школе. Из школьных уроков усвоил, что России весь период ее истории приходилось бороться с вторжениями и другими внешними угрозами. И твердо решил стать офицером, защитником страны. Но путь к лейтенантским погонам у Валентина оказался дольше и сложнее, чем у большинства сверстников.

— Перед тем как поступать в военное училище, я окончил строительный техникум в родном городе. Это было условие моего отца, — рассказывает Валентин Кочесоков. — Он был не согласен с моим выбором, считал, что строитель — важная, нужная, созидательная профессия, «а у военного только один навык — убивать». Разрешить мне поступить в военный вуз он был готов лишь после того, как освою профессию строителя и если она мне не понравится. В итоге я окончил техникум с красным дипломом, выполнил условие своего отца и поступил в Краснодарское высшее авиационное военное училище. В 2001 году выпустился специалистом по авиационному вооружению.

Валентин Кочесоков Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации/structure.mil.ru

Через некоторое время Валентин сменил профиль с инженерного на командный. Служил командиром взвода, роты, а затем получил предложение служить в родном училище — командиром роты курсантов. На такие должности обычно назначают лучших выпускников, тех, кто хорошо проявил себя за годы учебы.

В свободное от службы время получил заочное высшее юридическое образование. Именно благодаря этому ему вскоре поступило предложение перейти в только образовавшуюся военную полицию. В 2016-м он возглавил комендатуру.

— Непросто было, когда помимо привычных военных задач нам добавили надзорные функции, дознание, — вспоминает Валентин Кочесоков. — Юридическое образование оказалось очень кстати, но всё равно учить пришлось немало. В войсках офицеры вооружены дисциплинарным уставом. Мы же обязаны знать КоАП и УК. Это намного серьезнее. У нас в штате сейчас есть отдел дознания. Там регистрируют сообщения о преступлениях, принимают процессуальные решения, если есть основания — возбуждают уголовные дела. Однако подписывает все процессуальные документы комендант, и он несет за это ответственность. Естественно, он должен вникать во все тонкости.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко Источник изображения: iz.ru

За прошедшее десятилетие краснодарская комендатура регулярно оказывалась «на передовой» во время исторических событий. Военные полицейские региона обеспечивали безопасность Олимпиады в Сочи в 2014 году. Во время возвращения Крыма в состав России «красные береты» Краснодара охраняли переправу на Керченский полуостров. Кроме того, во взаимодействии с подразделениями специального назначения они обеспечивали безопасность проведения референдума на территории Крыма. В 2018 году во время чемпионата мира по футболу в Сочи и в Краснодаре жила и тренировалась команда Испании. Ее охрану обеспечивали российские военные полицейские.

«Впечатления на всю жизнь»

В 2017 году Валентин Кочесоков был направлен в командировку в Сирию. Выполнял работу военного коменданта на аэродроме сирийской армии в глубине страны. Участие в боевых действиях не предполагалось — с местными вооруженными формированиями были достигнуты мирные договоренности. Однако одна из группировок решила нарушить перемирие и, используя фактор внезапности, захватить стратегический аэродром. Когда боевики пошли в наступление, в окружении оказался блок российских военных полицейских, стоявший на линии разграничения. «Красные береты» приняли бой и доложили Кочесокову. Он немедленно довел информацию до командующего группировкой генерал-полковника Сергея Суровикина. И сразу получил приказ — собрать все силы и пойти выручать товарищей.

— От командования группировкой нам был придан беспилотник. Вся информация мгновенно передавалась на командный пункт, и генерал Суровикин руководил операцией в режиме реального времени, — рассказывает офицер. — Скажу больше: мне в тот момент некоторые приказы казались непонятными. Ты на месте видишь, что лучше пойти в таком-то направлении, но поступает приказ идти в другую сторону. Мы люди военные, выполняем, не обсуждая. И только потом, когда операция успешно завершилась и я узнал более полную обстановку, понял, насколько точно выверенными были переданные нам решения. В том бою задействовали все возможности. Помимо нашего штатного вооружения — авиаудары, артиллерийские удары, которые мы корректировали. Тогда впервые увидел, как в боевых условиях работает наша авиация. Впечатления на всю жизнь.

Фото: ТАСС/Андрей Грязнов Источник изображения: iz.ru

Подразделение Кочесокова нанесло поражение боевикам, без потерь пробилось к окруженному взводу и успешно вывело его. За это он был представлен к высокой государственной награде.

«Они уважают силу»

Российские военные полицейские в Сирии выполняют самый широкий спектр задач. И часто их работа связана с не военным делом. Они обеспечивают безопасность гуманитарных операций в зоне ответственности, присутствуют на переговорах с боевиками. А порой и им самим приходится договариваться с оппонентами.

— В это время обостряются все чувства, ни на минуту не покидает ощущение опасности. Но в моей практике всегда обходилось без происшествий, — вспоминает Валентин Кочесоков. — Только один раз боевики пытались нам угрожать. Не зная русского языка, они проводили большим пальцем по горлу. Ничем эти угрозы не подкрепились. Обычно же обстановка менее напряженная. Был даже случай, когда на нашем бронеавтомобиле «Тигр» пробило колесо. И боевики нам помогали его менять. Впоследствии они примкнули к сирийским вооруженным силам.

Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин Источник изображения: iz.ru

Самое сложное на переговорах, по мнению Валентина Кочесокова, — подстроиться под менталитет другой стороны.

— Они уважают силу и верят тому, что видят, — рассказывает о своих впечатлениях военный полицейский. — Если показать им, что ты сильнее и не сдашься, есть шанс, что переговоры закончатся хорошо. Иногда приходилось даже блефовать.

Случаев срыва переговоров, по словам офицера, практически не было. Боевики всегда соглашались на российские условия. Однако не все потом соблюдают договоренности. Порой группировки атаковали сирийские войска после перемирия. А когда российская сторона обращалась к ним, перекладывали ответственность на другие отряды, их на территории страны десятки.

Алексей Рамм