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Известия.ru

Гиперзвуковой передел: как новые системы меняют мировой рынок вооружения

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Покупатели уже предъявляют требования о возможности противостоять им

В мире началась гиперзвуковая революция. По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией на рынке вооружений, к многим российским системам иностранные покупатели уже предъявляют требование о возможности противостоять именно гиперзвуковому оружию (ГЗО). В последние годы идет бурное развитие таких боевых систем. Так, на вооружение российской армии принят ракетный комплекс Х-47М2, также в высокой готовности находится «Циркон». Через два года линейка ГЗО для Вооруженных сил России будет серьезно расширена. Не менее активно разработка новейших вооружений идет в США и Китае. Как появление гиперзвука поменяло международный рынок вооружения и какие системы и боевые комплексы будут пользоваться популярностью уже в скором времени, разбирался военный эксперт Андрей Фролов.

Гиперзвуковой разбег

В последние годы гиперзвуковое оружие (ракетное оружие, способное осуществлять полет в атмосфере со скоростью, большей или равной 5 махам, и маневрировать с использованием аэродинамических сил) все более активно выходит на первый план в новостных сообщениях. Эти работы активно ведутся во многих странах мира, в первую очередь в России, США и Китае. Если российские разработки (ракеты «Циркон», «Гремлин», «Кинжал», боевые комплексы «Авангард» и ряд других) относительно неплохо известны, то объем работ, ведущийся за рубежом, часто остается в тени.

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

При этом только в США идет разработка сразу шести гиперзвуковых ракетопланов и трех комплексов воздушного пуска. Про работы, которые ведутся в Китае, известно намного меньше. Но по крайней мере с 2019 года в КНР на боевое дежурство поставлены гиперзвуковые боевые блоки DF-ZF, ранее известны под индексом WU-14. Ведется также разработка и гиперзвуковых летательных аппаратов, например американский БЛА-разведчик SR-72 с возможностью пилотирования человеком.

Очевидно, что на экспортные рынки подобные системы попадут нескоро, а некоторые, как, например, планирующие боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, однозначно не попадут. Но тренд в перспективном вооружении уже обозначен. Поэтому постепенно формируется запрос со стороны потенциальных покупателей на оценку перспектив этого сегмента, а также на средства защиты от нового оружия.

Цель-ракета

С учетом того, что большинство известных гиперзвуковых ударных систем представляет собой ракеты наземного или воздушного базирования, можно предположить, что именно в этом сегменте они в наибольшей степени будут представлены и на мировом оружейном рынке в следующем десятилетии. Это связано с тем, что, как представляется, массовый выход на экспортные рынки подобных систем вряд ли будет возможен ранее конца 2020-х, так как требуются годы испытаний даже для разрабатываемых комплексов, а также время для поставки подобных систем собственным войскам. Тот же SR-72 должен появиться в них не ранее 2030 года, и это при том, что работы над машиной начались в 2013-м.

Таким образом, можно предположить, что начиная с 2030 года рынку потребуются системы обнаружения и перехвата подобных гиперзвуковых систем. Это означает, что будут востребованы РЛС наземного и воздушного базирования, спутники, которые могли бы отслеживать перемещение носителей и пусковых установок гиперзвуковых систем в режиме реального времени, а также средства ПВО/ПРО с улучшенными характеристиками.

Радиолокационная станция (РЛС) на аэродроме Североморск-3 в Мурманской области

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

К РЛС будут предъявляться повышенные требования по дальности обнаружения малоразмерных целей и быстродействию с одновременным повышением мобильности и компактности. У России уже имеются подобные предложения в серийном исполнении — в частности, РЛС метрового диапазона «Резонанс-НЭ», которая, согласно официальным данным, может обнаруживать гиперзвуковые цели, обладающие технологиями малозаметности. Можно предположить, что число подобных систем в разном исполнении от российских производителей в ближайшие годы будет только увеличиваться.

С-400 и дальше

Аналогичная тенденция будет складываться и со средствами ПВО. Наряду с модернизированными «классическими» дальнобойными ЗРС С-400, «Антей-2500» и «Антей-4000», пригодными для уничтожения носителей гиперзвукового оружия, можно ожидать и выход на экспортный рынок комплекса С-500. Завершение работ по нему для ВКС России ожидается в 2021 году. Вероятно, на экспорт он также будет предложен ближе к концу десятилетия. По всей видимости, именно эти комплексы и станут основным российским предложением на рынке борьбы с гиперзвуковым оружием стратегического и оперативно-тактического назначения.

Парадоксальным образом необходимость защиты от гиперзвукового оружия может снова возродить интерес к экспортному варианту истребителя-перехватчика МиГ-31Э, оснащенного новыми дальнобойными ракетами РВВ-БД — опять-таки для уничтожения носителей гиперзвукового оружия воздушного базирования.

Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко

В то же время под вопрос встанет будущее режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в его нынешнем виде, так как в настоящий момент этот режим запрещает экспорт ракетных систем с дальностью более 300 км. Очевидно, что для целей и задач борьбы с гиперзвуковым оружием РКРТ потребует некой доработки, причем этим следует заниматься уже сейчас.


Андрей Фролов

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
SR-72
Авангард РК
Адмирал Горшков
МиГ-31
МиГ-31Э
С-300В
С-400 Триумф
С-500
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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