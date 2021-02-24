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Газета.ru

"Украина не будет сопротивляться": эксперт предположил исход войны с Россией

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Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины.
Источник изображения: Валентин Огиренко/Reuters

Украинский эксперт низко оценил шансы украинской армии в случае войны с Россией

У ВС Украины нет достаточного арсенала оружия, чтобы противостоять России в случае возможной войны. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко. Он посчитал, что Киев "не будет сопротивляться", а некоторые регионы станут "соревноваться" в том, кто быстрее "подарит цветы" РФ. Свое мнение он подкрепил словами о некачественном состоянии украинского вооружения.

Президент системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что в случае войны с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не смогут противопоставить ВС РФ. Об этом он сказал в эфире ютьюб-канала "Украина.ру".

"Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы", - считает политолог. Он отметил, что украинские военные не обладают нужным спектром вооружений и достаточным финансированием.

По мнению эксперта, у них нет опыта ведения боевых действий по современным стандартам. Ищенко также заявил о фактическом отсутствии у ВСУ авиации и ПВО. Бронетехника, как сказал специалист, "пробивается теннисным мячиком", а оружие и патроны, которые предоставляют солдатам, советских времен.

В последнее время со стороны Киева все чаще звучат заявления о возможном ведении боевых действий с Россией. В начале января советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что в случае необходимости Украина может «перейти в наступление».

Арестович выразил мнение, что Украина может стать для России «покруче» Афганистана. «У нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации», - заявил дипломат.

Он добавил, что ВСУ «отстреляли» по России более сотни «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов. Некоторые из них, по его словам, «попали в цель». Вероятно, Арестович назвал Россией самопровозглашенные республики Донбасса, которые не являются российской территорией.

Тем не менее дипломат уверен в надежности украинского вооружения - Арестович заявил, что только ядерное оружие может быть круче ракет, которые есть в распоряжении ВСУ.

Также не стоит забывать о поставках вооружения на Украину со стороны США. Американские власти поддерживают союзника. Например, в начале февраля МИД Украины заявил, что Вашингтон пообещал предоставить Киеву летальное оружие.

«[Глава Госдепартамента США] Энтони Блинкен заверил [главу украинского МИД] Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия», - утверждали дипломаты.

В целом, в ведомстве подтвердили, что укрепление стратегического партнерства Украины и США важно для стран. «В наших отношениях начинается новый день», - объявил Кулеба.

По его мнению, «Россия должна почувствовать, что цена агрессии слишком велика, чтобы ее продолжать». Под агрессией он подразумевает «оккупацию» Крыма и военный конфликт в Донбассе. Россия неоднократно отмечала, что переход Крыма под российскую юрисдикцию был осуществлен демократическим путем - через референдум, а к внутриукраинскому конфликту на юго-востоке Украины ВС РФ не имеют никакого отношения.

Помимо поставок оружия, США и Украина проводят совместные учения в водах Черного моря вблизи российских границ. Ранее Москва назвала подобные действия «безрассудным бряцанием оружия», которое угрожает безопасности.

В НАТО полагают, что Россия представляет угрозу для Украины. В декабре прошлого года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что, хотя и не видит «непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения», но считает, что Россию «использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины». Москва подобные обвинения отвергает.


Светлана Кравчук

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