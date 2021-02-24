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ТАСС

NASA продемонстрировало видеозапись посадки марсохода Perseverance

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Посадка Perseverance
Посадка Perseverance.
Источник изображения: NASA

На кадрах видеозаписи запечатлены все этапы спуска аппарата на Марс

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали видеозапись, сделанную во время посадки марсохода Perseverance ("Настойчивость") на Красную планету. Она была продемонстрирована в понедельник на брифинге, транслировавшемся на сайте NASA.



На кадрах видеозаписи запечатлены все этапы спуска аппарата на Марс с момента раскрытия парашюта в атмосфере до отделения посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности планеты. В частности, был заснят момент отделения защитного кожуха, предназначенного для защиты аппарата от воздействия высоких температур, спуск марсохода при помощи тросов, работа тормозных двигателей посадочного модуля и другие элементы операции.

"Эти кадры позволяют получить представление о том, как происходит процесс успешной посадки космического корабля на Марс", - сказал руководитель программы полета Мэтт Уоллес. Его коллега Дейв Груэл пояснил, что запись велась при помощи четырех видеокамер, две из которых установлены на самом марсоходе, одна - на посадочном модуле, еще одна - на внешнем кожухе, к которому крепился парашют.

Он отметил, что в НАСА рассчитывали также с помощью установленного на марсоходе микрофона получить аудиозапись момента его посадки на Красную планету, однако сделать этого не удалось. Тем не менее, эксперты НАСА воспроизвели аудиозапись, сделанную уже во время нахождения аппарата на поверхности Марса. На ней слышны легкие порывы ветра, скорость которых, по оценкам специалистов, составляет около 5 м/с.

Вместе с тем в ходе брифинга были продемонстрированы несколько новых снимков, сделанных Perseverance на Красной планете. По словам представителей американского космического ведомства, на сайте НАСА будет опубликован архив со всеми полученными к настоящему моменту снимками, ознакомиться и изучить которые предлагается всем желающим.

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