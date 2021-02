NASA продемонстрировало видеозапись посадки марсохода Perseverance

На кадрах видеозаписи запечатлены все этапы спуска аппарата на Марс

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали видеозапись, сделанную во время посадки марсохода Perseverance ("Настойчивость") на Красную планету. Она была продемонстрирована в понедельник на брифинге, транслировавшемся на сайте NASA.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ