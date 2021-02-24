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Интерфакс-АВН

Россия планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны РФ совместно с МИД провести переговоры с Саудовской Аравией и подписать межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В проекте документа, в частности, говорится, что в рамках соглашения Россия и Саудовская Аравия будут вести обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере, сотрудничать в борьбе с терроризмом и пиратством, взаимодействовать в сфере совместной подготовки войск, военного образования и спасения на море.

В соответствии с проектом соглашения, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться визитами делегаций, сотрудничать в сфере подготовки военных кадров, обмениваться визитами специалистов, проводить совместные учения и тренировки.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Саудовская Аравия сотрудничают в военно-технической сфере.

Осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда были подписаны несколько документов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о меморандуме о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и гранатометов АГС-30.

В апреле 2019 года источник сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем.

В августе 2019 года на авиасалоне "МАКС" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сказал, что Россия осуществляет поставки вооружения Саудовской Аравии. "У нас сейчас осуществляется поставочный контракт", - заявил Шугаев.

В сентябре 2020 года после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке, президент РФ Владимир Путин предложил Эр-Рияду купить российские системы противовоздушной обороны - С-300 или С-400 ("Алмаз-Антей").

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Саудовская Аравия ранее уже готовили контракт на поставку систем ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". В ФСВТС России сообщали, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для активации контракта.

20 февраля этого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что контракт между Россией и Саудовской Аравией о совместном предприятии по производству автоматов "Калашникова" проходит межгосударственное согласование.

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
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АГС-30
Корнет
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