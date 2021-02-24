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РИА Новости

Россия обозначила сроки выхода из Договора по открытому небу

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Самолет для аэрофотосъемки Ан-30
Самолет для аэрофотосъемки Ан-30.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 22 февраля/ Радио Sputnik. Россия может завершить процедуры по выходу из Договора по открытому небу к лету, об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он отметил, что РФ покинет договор в том случае, если США не решат вернуться в соглашение, при таком условии возможен поиск компромисса.

"Россия как и прежде остается приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области. В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию", – заявил Гаврилов, его слова приводятся на странице делегации в Facebook.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывает "на здравый смысл" участников договора, в особенности государств, входящих в НАТО.

По словам Гаврилова, если к лету США не сообщат о своей готовности вернуться в ДОН, Россия передаст депозитариям – Венгрии и Канаде – ноту, уведомляющую о выходе из договора. Он уточнил, что с этого момента начнется шестимесячный срок, определенный договором, который будет предшествовать моменту официального и окончательного прекращения участия в нем РФ.

Гаврилов отметил, что Россия не может "до бесконечности ждать", когда США примут решение о целесообразности возвращения в ДОН. Он подчеркнул, что "времени на размышления" остается немного.

ДОН был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

США 22 ноября вышли из Договора по открытому небу. С середины января Россия объявила о начале аналогичной процедуры.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Россия озвучила условие для возвращения в ДОН.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Канада
Россия
США
Проекты
NATO
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