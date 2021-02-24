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Военно-промышленный курьер

Белорусов голыми руками не возьмешь

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минск намерен принимать дополнительные меры в сфере безопасности, если страны Запада продолжат политику эскалации напряженности.

Об этом на брифинге с военными атташе заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси генерал-майор Олег Воинов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности, Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, Воинов указал присутствующим, что в прошлом году влияние на состояние международного военного сотрудничества оказали пандемия и «неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа».

«Реакция на выборы президента Республики Беларусь была политизированной и не направлена на развитие добрососедских отношений», — заявил генерал-майор.

Он отметил, что создавшаяся ситуация «потребовала переоценки военно-политической обстановки». В пресс-службе подчеркнули, что до военных атташе была доведена позиция Минска о необходимости «конкретных и незамедлительных действий по возвращению в конструктивное русло международного взаимодействия в интересах укрепления международной и региональной безопасности».

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Белоруссия
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