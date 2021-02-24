Битва за Черное Море: угрожает ли России союз Турции и Украины

Анкара и Киев наращивают военное сотрудничество

В последнее время Турция и Украина особенно интенсивно наращивают сотрудничество в военной сфере. Немецкая пресса объясняет это желанием обеих стран помешать России господствовать на Черном море. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, может ли союз Киева и Анкары помешать Москве в реализации ее амбиций.

Братья по оружию

Представители военной промышленности Турции и Украины тесно сотрудничают друг с другом и заинтересованы в укреплении связей по линии военно-технического сотрудничества.

В настоящее время Киев и Анкара осуществляют более 30 совместных проектов в области вооружений и авиации.

Турецкая военная промышленность за прошедшие годы достигла больших успехов, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как ранее писала «Газета.Ru», Турция эпизодически выступала поставщиком нишевой военной продукции на экспорт в течение нескольких десятилетий. Однако успехи в развитии национальной оборонной промышленности способствовали превращению Турции за последние 20 лет во все более значительного игрока на мировом оборонном рынке.

Подлинный прорыв здесь произошел в последние несколько лет, что связано с расширением спектра турецких предложений, с завоеванием турецким ВПК богатой клиентуры как среди стран Ближнего Востока (государства Персидского залива), так и среди тюркоговорящих республик бывшего СССР (Азербайджан, Казахстан, Туркмения).

В целом турецкая оборонная промышленность в настоящее время представлена на мировом рынке в нескольких основных сегментах, в развитии которых в Турции в последние годы были достигнуты значительные успехи и которые стали соответствующим «драйвером» экспортных продаж.

Это, в первую очередь, легкая бронетехника, катеростроение, электронные и прицельные системы, системы связи, неуправляемые ракетные системы, артиллерийско-стрелковое вооружение и боеприпасы.

Хотя правительство и бизнес в Турции воодушевлены недавним ростом выручки от экспорта ВВТ, перспективы выхода на внешний рынок ограничены низким научно-инновационным потенциалом турецких компаний, а также нерациональным уровнем трат на научно-исследовательские и конструкторские работы.

Слабым местом турецкого ОПК остается производство двигателей. И тут на помощь должна прийти Украина, где в советское время находились главные предприятия, производящие двигатели всех типов, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вместе с Украиной Турция намерена устранить крупный недостаток своей военной промышленности, наладив совместное производство различных двигателей - для беспилотных летательных аппаратов и кораблей, ракет, самолетов и танков. В частности, двигатели для крылатых ракет Gezgin оружейный концерн Турции Aselsan закупает у украинского производителя «Ивченко-Прогресс».

Помимо этого, в октябре 2020 года министры обороны и иностранных дел обеих стран согласовали поставку на Украину четырех корветов (типа Milgem), а также создание консорциума компаний Baykar и Укрспецэкспорт. Он должен будет производить на Украине турецкие военные дроны Bayraktar TB2.

От союзов толку нет

Так как соотношение военных сил в Черном море сдвинулось в пользу России, Турция тоже ощущает себя в опасности. Военные системы, размещенные Россией в Крыму, могут охватывать все черноморские регионы. Анкара опасается, что Черное море может превратиться в «русское», подчеркивает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее «Газета.Ru» писала, как может выглядеть гипотетический вооруженный конфликт в регионе Черного моря. Ряд экспертов считает, что подобное столкновение будет иметь исключительно военно-морскую окраску. Однако большинство военных специалистов к подобному сценарию относятся весьма скептически.

Еще со времен Второй Мировой войны известно, что флот массированному удару боевой авиации эффективно противостоять не может. Без господства в воздухе флот обречен на поражение, кто бы и какие силы ни ввел в Черное море.

А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы Вооруженных сил России.

Поэтому любые разговоры о каких-либо коалициях в водах Черного моря по большому счету лишены смысла. Даже если предположить, что потенциальные противники Москвы смогут сформировать какую-либо авиационную группировку, что само по себе очень непросто, учитывая специфические позиции той же Турции, то следует учесть, что Россия на Крымском полуострове и в прилегающих регионах обладает достаточно мощной группировкой самых современных сил и средств ПВО. К тому же она в самые короткие сроки может быть значительно усилена.

Ситуация в настоящее время выглядит следующим образом - на Черном море будет господствовать либо российская авиация, либо вообще никакая. К этому надо добавить еще одно важное обстоятельство. Акватория Черного моря весьма ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе непосредственно с берега.

В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»). К этому следует добавить береговой противокорабельный шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег».

В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море. И появляться там вражеским судам сегодня просто самоубийственно.

Поэтому опасения того, что Черное море может превратиться сугубо в «русское», вполне оправданны.

Об этом говорилось и на только что завершившемся заседании Североатлантического совета (САС) на уровне министров обороны в Брюсселе, проходившее под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В частности, генсек Североатлантического альянса подчеркивал, что необходимо усиление военного присутствия НАТО в этом регионе в целом и в акватории Черного моря в частности. Встречу министров обороны государств-участников НАТО подробно освещала «Газета.Ru».

Михаил Ходаренок