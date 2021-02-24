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Интерфакс-АВН

Минпромторг РФ сообщил о контракте с ОАЭ на поставку вездеходов

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Вездеход "ШАМАН"
Вездеход "ШАМАН".
Источник изображения: journal.ab-club.ru

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия поставляет Объединенным Арабским Эмиратам вездеходы "ШАМАН", сообщил Минпромторг РФ в понедельник.

"ШАМАНЫ" уже поставляются в ОАЭ, первым был вездеход для полиции города Дубай", - говорится в сообщении министерства.

Натурный образец российского вездехода "ШАМАН" в комплектации "скорая помощь" представлен на оборонной выставке IDEX, которая проходит в ОАЭ.

"Он оснащён всем необходимым медицинским оборудованием и предназначен для транспортировки пациентов. Девять из 13 позиций в списке оборудования - российские, в том числе электрокардиограф, мобильный аппарат ИВЛ, бактерицидный облучатель и тд", - говорится в сообщении Минпромторга.

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ОАЭ
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Компании
Минпромторг РФ
Проекты
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