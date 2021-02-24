Российская армия получит в этом году более 800 танков и другой бронетехники

Ожидается поступление партии новых танков Т-90М "Прорыв"

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Российская армия в этом году будет усилена более чем 800 единицами новой и модернизированной бронетехники - это танки, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР), сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"До конца текущего года в соединения и воинские части сухопутных войск Вооруженных сил РФ спланировано к поступлению более 800 единиц бронетанковой техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные заявили, что оборонно-промышленный комплекс передаст Минобороны современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, хорошо зарекомендовавшие себя в различных климатических зонах.

"В войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М "Прорыв", часть из которой будет передана заводом-изготовителем в Казанское высшее танковое командное училище для обучения будущих офицеров танкистов", - отмечается в сообщении.

"В соединения и воинские части поставят более 120 боевых машин пехоты БМП-3, свыше 280 модернизированных БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также порядка 300 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ", - заявили в Минобороны РФ.

В 2018 году Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что Минобороны РФ намерено закупать ежегодно около 200 танков.

Россия заняла первое место в мире по количеству танков, БМП и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил в сентябре 2017 года заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

В сентябре 2017 года начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко сообщил, что Россия сократила объем утилизации советской бронетехники - значительная часть ее будет модернизирована.