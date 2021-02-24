Минобороны Белоруссии сообщило о планах провести учения "Запад-2021"

МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии, помощник министра Олег Воинов проинформировал иностранных дипломатов о планах провести в этом году совместные с РФ учения "Запад-2021", сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.

По ее данным, Воинов в Минске провел брифинг для военных атташе, аккредитованных при ведомстве. Тема брифинга - "Актуальные вопросы военной политики, строительства и развития вооруженных сил Республики Беларусь".

"Основное мероприятие подготовки в нынешнем году - совместное стратегическое учение "Запад-2021" пройдет как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации", - приводит подробности брифинга пресс-служба минобороны в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Воинов указал, что в рамках оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство – 2021" запланировано проведение на территории России "Нерушимого братства-2021", в Таджикистане - "Взаимодействия-2021", "Поиска-2021" и "Эшелона-2021".

Как сообщили в пресс-службе, в ходе брифинга также доведена позиция Белоруссии о необходимости "конкретных и незамедлительных действий по возвращению в конструктивное русло международного взаимодействия в интересах укрепления международной и региональной безопасности и конкретные меры их реализации".

Учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и России. Как сообщали в пресс-службе министерства обороны республики, учения планируются на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне по предложению российской стороны. Основой "Запада-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран". Ранее глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о готовности пригласить западных наблюдателей на стратегические учения "Запад".