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Военно-промышленный курьер

«Высокоточные комплексы» показали уникальный легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» на IDEX 2021

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех показал новейший легкий плавающий танк «СПТП «Спрут-СДМ1» на 15-й Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила пресс-служба холдинга.

 На выставке боевая машина представлена в виде модели, наглядно демонстрирующей ее внешний вид и функционал.

Созданный на «Курганмашзаводе» «Спрут-СДМ1» оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 км.

«Легкий плавающий танк «СПТП Спрут-СДМ1» на сегодняшний день представляет собой единственный в мире образец современного легкого танка. Эта уникальная боевая машина обладает не только современными тактико-техническими характеристиками по защищенности, маневренности, огневой мощи, но и привлекательна с точки зрения цены, в чем могут убедиться военные зарубежных стран в ближайшие дни на выставке в ОАЭ», - сказал исполнительный директор разработчика и производителя ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.

Боевая машина оснащена информационно-управляющей системой шасси. Новейший комплекс связи с частотной модуляцией и техническим маскированием передачи обеспечивает интеграцию в системы управления, в том числе автоматизированные.

Шасси боевой машины оснащено высокоэффективной независимой гидропневматической подвеской с системой изменяемого клиренса. Все это обеспечивает решение сложных тактических задач, в частности, разведки, действия в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград сходу, морские десантные операции, действия в лесисто-болотистой, горной местности и северных районах, контроль территории в операциях по поддержанию мира и во внутренних вооруженных конфликтах.

По узлам и деталям ходовой части, а также по моторно-трансмиссионному отделению СПТП «Спрут-СДМ1» унифицирована с боевой машиной пехоты БМП-3 и с боевой машиной десанта БМД-4М. 500-сильный многотопливный дизель УТД-29 развивает мощность, необходимую для движения 18-тонной боевой машины с экипажем в три человека со скоростью до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.

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Страны
ОАЭ
Продукция
2А46
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БМП-3
Т-90 "Владимир"
УТД-29
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Ростех
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