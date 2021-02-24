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WarSpot

STORM: гусеничный амфибийный гибрид

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Источник изображения: warspot.ru

STORM может стать самым необычным экспонатом выставки вооружений IDEX 2021. Вчера, 21 февраля, портал defence-blog.com сообщил о том, что компания Highland Systems представила уникальную машину на гусеничном ходу.

STORM выполнен в виде шестиместной машины на гусеничном ходу. Электрический двигатель мощностью 2500 л.с. способен разгонять её до 140 км/ч. Это даже больше, чем у семейства машин Ripsaw от Howe & Howe.

STORM на стенде IDEX 2021

Кроме того, STORM умеет передвигаться по воде с внушительной скоростью 30 км/ч и оснащён бронированным корпусом. В зависимости от пожелений заказчика это может быть уровень защиты стандарта STANAG 4569 Level 1 или Level 2. Кроме того, STORM может комплектоваться системами дистанционного или автономного управления.

STORM на воде

Источник изображения: highlandsystems.me

Масса STORM — 8 т. При этом машина сохраняет плавучесть при полезной нагрузке до 2 т. Гибридная система питания с подзарядкой батарей от дизельного двигателя обеспечивает STORM работу до 36 часов. Highland Systems позиционирует своё детище как машину двойного назначения — она может применяться военными и должна быть востребована на гражданском рынке.

Компания Highland Systems входит в группу компаний, в числе которых Stiletto Systems — украинско-британский разработчик бронебойных патронов.

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Страны
Великобритания
Украина
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