"Высокоточные комплексы" провели на выставке в ОАЭ презентацию легкого танка

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") провел на оборонной выставке IDEX в ОАЭ презентацию легкого плавающего танка СПТП "Спрут-СДМ1".

"На выставке боевая машина представлена в виде модели, наглядно демонстрирующей ее внешний вид и функционал", - сообщил "Ростех" в понедельник.

"Легкий плавающий танк СПТП "Спрут-СДМ1" на сегодняшний день представляет собой единственный в мире образец современного легкого танка. Эта уникальная боевая машина обладает не только современными тактико-техническими характеристиками по защищенности, маневренности, огневой мощи, но и привлекательна с точки зрения цены, в чем могут убедиться военные зарубежных стран в ближайшие дни на выставке в ОАЭ", - цитирует "Ростех" исполнительного директора ПАО "Курганмашзавод" Петра Тюкова.

"Спрут-СДМ1" оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасов с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели - до 5 км, отмечается в сообщении.