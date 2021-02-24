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Интерфакс-АВН

Компания "Роскосмоса" сообщает о подготовке к запуску с "Байконура" четырех японских спутников

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Главкосмос
Главкосмос.
Источник изображения: Роскосмос

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - На космодроме "Байконур" началась подготовка к запуску четырех спутников японской компании Axelspace, сообщила в понедельник российская компания "Главкосмос Пусковые Услуги".

"В рамках подготовки к запуску четырех космических аппаратов GRUS: GRUS-1 B, C, D, E командой компании Axelspace (Япония) проведены проверки программного обеспечения, заряжены бортовые батареи, проверены двигательные установки и топливные ёмкости. На сегодняшний день все четыре аппарата готовы к интеграции с разгонным блоком", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с 2015 года Axelspace начала создание системы наблюдения за Землей следующего поколения AxelGlobe. Система состоит из целого ряда микроспутников для обеспечения покрытия различных частей света с высокой периодичностью. Четыре спутника (GRUS-1B, 1C, 1D, 1E), которые будут запущены в этот раз, войдут в состав системы AxelGlobe. Данный запуск станет вторым после запуска спутника GRUS-1A в декабре 2018 года, говорится в сообщении.

АО "Главкосмос Пусковые Услуги" является оператором коммерческих пусков. Компания была создана решением "Роскосмоса" и уполномочена заключать и реализовывать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.

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Байконур
Союз-2 РН
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