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Интерфакс-АВН

"Укроборонпромом" заключил с Пакистаном контракт на ремонт танков на $85,6 млн

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Т-80УД
Т-80УД.
Источник изображения: Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева

Киев. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственный концерн "Укроборонпром" и Пакистан заключили контракт на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму $85,6 млн.

Как сообщается на сайте госконцерна в понедельник, это первой контракт "Укроборонпрома" с Пакистаном в текущем году. Заключение контракта состоялось в рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, которая сейчас проходит в ОАЭ.

"Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, обеспечивает высокое качество работ и продукции... Также мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

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Страны
ОАЭ
Пакистан
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
Компании
Укроборонпром
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